Американский флюгер: довольное недовольство протестным движением в Армении

Говоря о региональной политике, имеем в виду в первую очередь именно карабахскую проблему, но не только. О Карабахе в свете происходящего в Ереване — разговор особый, связанный с конкретной, предметной опасностью эскалации ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. Не зря уже который день в масс-медиа кружится информация об активных передвижениях крупных вооруженных формирований по ту сторону границы.

Но об этом, видимо, подробно даже говорить не стоит — в глубине души каждый армянин, весь народ живет осознанием именно этого факта. Но есть еще множество региональных факторов, тоже важных — можно сказать, решающих для будущего страны.

Ведь государство, в столице которого творится то, что сегодня наблюдаем в Ереване, вряд ли станет считать серьезным партнером, скажем, Иран , с которым у нас, вроде бы, налаживались и экономические, и логистические, и политические связи.

В геополитике всегда найдутся стервятники, способные атаковать кризисную точку в регионе

Не говоря уже о глобальной геополитике, в которой есть своя логика. Причем логика такова, что интересы, сталкивающиеся здесь, это интересы не просто региональных стран, а именно мировых сверхдержав.

Если смотреть с этой точки зрения, то следует понять — если бы не было, скажем, нынешнего лидера протестного движения с его организационным талантом, то той же Америке, например, такого стоило бы создать или придумать.

Кадры разгона митинга в Ереване>>

В первые дни просто погрозили пальчиком власти (мол, не нарушайте права человека и так далее). А потом, когда пришло понимание, что протест в Ереване действительно продолжает расширяться, начали делать попытки использовать его в своих целях.

И вот как гром среди ясного неба, ежегодный отчет по правам человека Госдепа США . Например, о том, что достоверные сообщения о покупке голосов и давлении на госслужащих и сотрудников частных компаний подорвали общественное доверие к результатам парламентских выборов 2017 года.

Из документа можно процитировать следующее: "…в основном соблюдались фундаментальные свободы, но (выборы) были омрачены достоверными отчетами о покупке голосов и давлении на государственных служащих и сотрудников частных компаний. Это способствовало отсутствию доверия общества к выборам…".

Говорится в документе еще о кое-каких вещах. О пытках и угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах. О произвольных арестах и задержаниях. Об отсутствии независимости судебных органов и о неспособности обеспечить справедливое судебное разбирательство.

Есть еще много чего, вплоть до неспособности власти защитить от насилия сексуальныe меньшинствa.

Кстати, есть в ежегодном отчете по правам человека Госдепа США множество того, на что армянские власти действительно должны были обратить внимание еще 10 — 20 лет тому назад. Потому что все, перечисленное в документе, общество действительно знало и знает — и озабоченность американцев действительно способно разделить.

Американцы, меняя правила игры, по ходу перетасовывают свои карты в соответствии с развитием ситуации…

Однако к самому главному — к комментариям по выборам 2017 года — хочется обратиться особо, отдельно. Потому что всего лишь полгода тому назад, в сентябре 2017, посол Соединенных Штатов в Армении Ричард Миллс в интервью "Голосу Америки" говорил нечто практически противоположное. Утверждал, что за последние два года механизм избирательной системы в Армении во многом поменялся в лучшую сторону. Говорил, что недоверие к выборному механизму, которое испытывал армянский народ еще два с половиной года назад, наконец-то удалось преодолеть.

Говорил, что для этого проделана огромная работа, которую его ведомство (посольство США в Армении) старалось координировать. Что благодаря этому президент и премьер-министр Армении вынесли мудрое решение и обратились в Агентство США по международному развитию (USAID), чтобы попросить Евросоюз предложить им меры по смягчению кризиса доверия в преддверии выборов 2017 года.

"Мы работали с правительством, работали с оппозицией, а правительство и оппозиция сотрудничали друг с другом по новым правилам в рамках разработки нового избирательного законодательства, после чего предприняли меры для формирования новых процессов — таких, как требование о биометрических данных и публикация подписанных списков избирателей", — рассказывал в своем интервью господин Миллс.

Посол Соединенных Штатов в Армении признал положительными результаты проведенных работ, поскольку: "…процесс голосования был принят всеми: как оппозицией, так и правительством… И я считаю, что граждане Армении также признали, что в день выборов все прошло точно и справедливо".

Напомню, речь идет о тех самых парламентских выборах, которые прошли в Армении в начале апреля 2017 года.

То есть что полгода тому назад то, что творилось во время парламентских выборов в Армении, американцев устраивало, а сейчас Соединенные Штаты вдруг опомнились? И стали говорить о «достоверных сообщениях о покупке голосов и давлении на госслужащих и сотрудников частных компаний»? А как же слова посла США Миллса?