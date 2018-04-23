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Назван преемник Саргсяна
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Назван преемник Саргсяна 

Lenta.ru 23 апреля 2018
Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Об этом было объявлено после завершения внеочередного заседания кабинета министров, которое вел Карапетян, передает «Интерфакс».
«С учетом невозможности выполнения обязанностей премьер-министра Сержем Саргсяном на основании заявления последнего об отставке, в установленном порядке к исполнению обязанностей главы правительства приступил первый вице-премьер Карен Карапетян», — говорится в заявлении правительства.
Карапетян уже занимал должность премьер-министра перед назначением Саргсяна — с сентября 2016 года по 17 апреля 2018 года.
Серж Саргсян заявил об уходе с должности премьера днем 23 апреля после десяти дней массовых протестов в Ереване. «Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — говорится в его заявлении.
С 13 апреля в столице Армении проходили акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра страны. Активисты блокировали здания государственных органов, в городе происходили стычки с полицией. Национальное собрание Армении избрало Саргсяна премьер-министром 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.
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