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Лидер армянской оппозиции призвал к неповиновению
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Лидер армянской оппозиции призвал к неповиновению 

Говорит Москва 36 минут назад
Фото: News.ru
«Если Республиканская партия готова с нами обсудить нашу повестку, они знают мои контакты и могут встретиться со мной завтра, и мы доведём нашу революцию до конца. Но поскольку есть основания полагать, что этого не состоится, призываю начать массовые акции гражданского неповиновения и собраться утром в 11:00 на площади Республики», — заявил оппозиционер в прямом эфире в своём Facebook.
«Ещё одна неделя, и мы достигнем окончательной победы. В течение недели должны быть проведены новые выборы премьер-министра. В случае выдвижения кандидата от Республиканской партии сила нашего движения увеличится. На пост премьера должна быть выдвинута лишь кандидатура от бархатной революции», — цитирует политика «Интерфакс».
Ранее стало известно об отмене встречи Пашиняна и Карапетяна, запланированной на утро среды.
13 апреля в Армении начались массовые акции против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром республики. 17 числа оппозиция объявила о начале «бархатной революции». 23 апреля глава кабмина подал в отставку.
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