И.о. премьера Армении предложил президенту обсудить внеочередные выборы

Карапетян предложил Саркисяну организовать в выбранном президентом формате «консультации с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских сил». Такие консультации необходимы для урегулирования ситуации в стране, «поиска возможных путей решения, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов», передает РИА «Новости»

Карапетян пояснил, что запланированная на среду встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном была отменена из-за предъявленных властям новых требований, касающихся «формата, повестки и освещения встречи». Как заявил и.о. премьера, лидер оппозиции захотел вести переговоры только вокруг своей повестки, кроме того, сам предложил список участников со стороны властей.

И.о. главы правительства заявил, что Пашинян хочет «озвучить свое мнение» вместо того, чтобы вести диалог.

«Имея определенный опыт в ведении переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате», — заявил Карапетян.

Пашинян заявил: «Если республиканцы — Карен Карапетян, Ара Баблоян (спикер парламента), Ваграм Багдасарян (глава фракции правящей партии) готовы с нами обсудить нашу повестку, то есть мирную передачу власти без потрясений, они могут со мной связаться и мы готовы отправиться, чтобы завершить нашу революцию».

Он выразил сомнения в том, что переговоры состоятся и призвал возобновить акции протеста. По его мнению, Республиканская партия хочет «использовать волну народного ликования», пожертвовать объявившим об отставке Сержем Саргсяном , но «сохранить власть».

Пашинян потребовал, чтобы «кандидатом в премьеры или премьером» был только «представитель „бархатной революции“.