В Ереване прошла акция «кастрюля-половник»

Ереване во второй раз за последние дни прошла акция протеста "кастрюля-половник", передает корреспондент РИА Новости

Ровно в 23:00 по местному времени (22:00 мск) местные жители в знак протеста начали высовываться из окон и бить половниками по кастрюлям. Акция продлилась 15 минут.

В первый раз такая акция прошла в воскресенье после масштабного протестного митинга.

Во вторник лидер оппозиции Никол Пашинян , усилиями которого премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, заявил, что новый лидер страны должен быть из народа, а не из правящей партии, досрочные выборы в парламент должны пройти в ближайшее время, и до выполнения этих требований протестующие останутся на улице.