В Ереване прошла акция «кастрюля-половник» 

В Ереване во второй раз за последние дни прошла акция протеста "кастрюля-половник", передает корреспондент РИА Новости.
Ровно в 23:00 по местному времени (22:00 мск) местные жители в знак протеста начали высовываться из окон и бить половниками по кастрюлям. Акция продлилась 15 минут.
В первый раз такая акция прошла в воскресенье после масштабного протестного митинга.
Во вторник лидер оппозиции Никол Пашинян, усилиями которого премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, заявил, что новый лидер страны должен быть из народа, а не из правящей партии, досрочные выборы в парламент должны пройти в ближайшее время, и до выполнения этих требований протестующие останутся на улице.
Обо всем этом Пашинян рассказал накануне намеченных на утро среды переговоров с и.о. премьера Армении Кареном Карапетяном. Однако позже пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян сообщил, что переговоры отменены и пока неизвестно, когда состоятся.