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Президент Абхазии сменил премьера
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Президент Абхазии сменил премьера 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил премьер-министра Беслана Барцыц от занимаемой должности. Новым премьером назначен Геннадий Гагулия.
Соответствующий указ размещён на сайте абхазского президента.
«1. Освободить Барциц Беслана Константиновича от должности Премьер-министра Республики Абхазия в связи с переходом на другую работу. 2. Назначить Премьер-министром Республики Абхазия Гагулия Геннадия Леонидовича», — говорится в документе.
Также глава Абхазии поручил кабинету министров продолжить исполнение своих полномочий до формирования нового состава правительства.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Алексея Двинянина послом в Абхазии.
RT на русском: последние новости
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