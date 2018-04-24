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В Кремле призывают не сравнивать события в Армении с госпереворотом на Украине
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В Кремле призывают не сравнивать события в Армении с госпереворотом на Украине 

Говорит Москва 24 апреля 2018
Фото: planet-today.ru
Дмитрий Песков в очередной раз назвал события в Ереване внутренним делом «армянских друзей, партнёров и союзников».
Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Распущенный кабинет министров стал самым недолгим за всю историю страны. Экс-глава республики Серж Саргсян пробыл на посту премьера меньше недели. С момента его утверждения в Ереване не прекращались многотысячные митинги.
Отставку правительства принял президент Армен Саркисян. Временно исполняющим обязанности премьер-министра он назначил первого вице-премьера Карена Карапетяна.
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