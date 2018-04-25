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И. о. премьера Армении предложил президенту обсудить вопрос о роспуске парламента
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И. о. премьера Армении предложил президенту обсудить вопрос о роспуске парламента 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
ЕРЕВАН, 25 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян предложил президенту республики Армену Саркисяну обсудить с политическими силами пути выхода из кризиса, вплоть до роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении, с которым выступил исполняющий обязанности руководителя правительства.
"Обращаюсь к президенту Армении с предложением об организации в предпочтительном для него формате встречи с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских сил для обсуждения обстановки в стране и возможных путей ее развязки, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов", — заявил Карапетян. Он отметил, что «озабочен сложившейся обстановкой и как руководитель исполнительной власти имеет обязательства по обеспечению нормального ритма жизни» страны.
Исполняющий обязанности главы кабинета министров также напомнил, что в среду должна была состояться его встреча с руководителем оппозиции Николом Пашиняном «для обсуждения создавшейся ситуации и поиска решений». Карапетян, однако, сообщил, что эта встреча не состоится, «поскольку Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности о формате, повестке и освещении встречи».
"Им представлен список участников встречи с нашей стороны (со стороны властей — прим. ТАСС), а также заявлено о том, что он будет вести переговоры исключительно вокруг предложенной им повестки дня, — заявил Карапетян. — Это не переговоры или диалог, а озвучивание исключительно собственной точки зрения, повестки, вплоть до того, что вместо нас решается, кто будет вести переговоры". «Никогда не слышал о подобном формате [переговоров]», — заключил Карапетян.
О реакции президента Армении на обращение и. о. премьера пока ничего неизвестно.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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