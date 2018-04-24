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Суд в Москве оштрафовал активистов за нарушение при проведении митинга у армянского храма
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Суд в Москве оштрафовал активистов за нарушение при проведении митинга у армянского храма 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы назначил административный штраф и обязательные работы в отношении уроженцев Армении, имеющих гражданство РФ, задержанных 22 апреля во дворе Кафедрального собора Армянского храмового комплекса на Олимпийском проспекте в Москве за нарушение порядка проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.
"Мещанский суд рассмотрел 24 материала об административном правонарушении в отношении уроженцев Республики Армении и признал их виновными в нарушении порядка проведения митинга (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд назначил 21 административный штраф по 20 тыс. рублей каждому, еще троим — обязательные работы на 40 часов", — сказала представитель суда, уточнив, что у всех обвиняемых гражданство РФ.
Кроме того, суд признал двух активистов виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил каждому административный штраф в размере 1 тыс. рублей.
22 апреля в Москве во дворе Кафедрального собора Армянского храмового комплекса состоялась акция против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении. В несанкционированном митинге участвовали несколько десятков человек.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, в понедельник подал в отставку на фоне усиливающихся акций протеста оппозиции, которые начались 13 апреля. И. о. премьер-министра Армении 23 апреля стал первый вице-премьер Карен Карапетян. 25 апреля, как ожидается, пройдут переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Карапетяном.
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