Суд в Москве оштрафовал активистов за нарушение при проведении митинга у армянского храма

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Мещанский суд Москвы назначил административный штраф и обязательные работы в отношении уроженцев Армении , имеющих гражданство РФ , задержанных 22 апреля во дворе Кафедрального собора Армянского храмового комплекса на Олимпийском проспекте в Москве за нарушение порядка проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Мещанский суд рассмотрел 24 материала об административном правонарушении в отношении уроженцев Республики Армении и признал их виновными в нарушении порядка проведения митинга (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд назначил 21 административный штраф по 20 тыс. рублей каждому, еще троим — обязательные работы на 40 часов", — сказала представитель суда, уточнив, что у всех обвиняемых гражданство РФ.

Кроме того, суд признал двух активистов виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил каждому административный штраф в размере 1 тыс. рублей.

22 апреля в Москве во дворе Кафедрального собора Армянского храмового комплекса состоялась акция против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении. В несанкционированном митинге участвовали несколько десятков человек.