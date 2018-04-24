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В Перми ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно позвонить родным в другие города и страны
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В Перми ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно позвонить родным в другие города и страны 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, живущие в Перми, смогут бесплатно позвонить и выслать телеграммы близким людям и однополчанам, которые находятся в России и странах ближнего зарубежья. Акцию запустят в честь Дня Победы. С 25 апреля по 10 мая для ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны дадут возможность бесплатно позвонить по трём направлениям: по региону, по стране и между странами. Звонить можно будет в страны ближнего зарубежья: Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию и Южную Осетию. Также в этот период ветераны смогу бесплатно отправить телеграммы по России и указанным выше странам. — Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны, — рассказали в «Ростелекоме». — Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, набрав номер 8 809 300 0067, а также в пунктах приема телеграмм. Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений. Бесплатные звонки будут доступны в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и другие), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений. В День Победы шестой раз в Перми пройдёт акция «Бессмертный полк». Мы написали инструкцию от том, как поучаствовать в нём. В этом году на День Победы будет фронтовой кинотеатр и выступит Лариса Долина. Подробнее можно прочитать по ссылке.
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