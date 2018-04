Генрих Мхитарян: «Спасибо странам, которые признают геноцид армян»

Армении Полузащитник «Арсенала» и посол доброй воли ЮНИСЕФ Генрих Мхитарян в своем Инстаграме выразил благодарность тем странам, которые признают геноцидом массовое уничтожение армян в 1915-1923 годах на территории Османской империи. По разным данным в это время было убито от 600 тысяч до 1,5 миллионов армян.

— Вчера армяне показали миру прекрасную модель «мягкой» силы (в понедельник после 10-дневных уличных протестов в Ереване свой пост покинул премьер-министр Армении Серж Саргсян . — Прим. «СЭ»), а сегодня они демонстрируют единение, вспоминая жертв первого геноцида 20-го века — армянского, — написал Мхитарян. — Пришло время на международном уровне признать это преступлением против человечности и обеспечить предотвращение таких зверств в современном обществе. Благодарим десятки стран, которые признают геноцид армян.

Отметим, что термин «геноцид» появился после массовых уничтожений армянского населения на территории Османской империи. Преступления против армян в 1915-м году признают геноцидом более 20 стран и такие организации, как: Совет Европы Европарламент и Всемирный совет церквей.

Yesterday Armenians showed to the world a great model of soft power and today they are demonstrating unity in remembering victims of the first Genocide of XXth Century — the Armenian Genocide. It is time to internationally recognize this crime against humanity and to empower modern society’s commitment to prevent repetition of such atrocities. Our gratitude to dozen of countries that have recognized the Armenian Genocide #armeniangenocide #neveragain photography by Mediamax/EminAristakesyan

