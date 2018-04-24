Память о жертвах геноцида армян увековечили на новой мемориальной доске в Ростове

Мероприятия памяти жертв геноцида армян в Османской империи прошли сегодня в Ростове. Память о помощи, которую оказывали жители Нахичевани беженцам с 1914 года решено увековечить мемориальной доской. Ее разместили на улице Ереванской, 1\7. Посвящена она деятельности Нахичеванского армянского комитета помощи беженцам. Два года его члены собирали одежду, медикаменты, деньги для помощи беженцам. Предоставляли они и убежище, помогали в расселении не только на Дону , но и в Закавказье.

Ростовская область — полиэтнический регион, здесь проживают представители более ста пятидесяти национальностей. Особое внимание областное правительство уделяет проведению мероприятий, приуроченных к различным датам. Хочу обратить внимание, что такие события традиционно собирают представителей разных национальностей. В этом, на наш взгляд, и состоит одна из уникальных особенностей региона: сохранение исторической памяти способствует гармонизации межэтнических отношений» — прокомментировал Максим Даниленко Начальник областного управления социально-политических коммуникаций.

Средства Комитета складывались из добровольных пожертвований как отдельных лиц, так и организаций, однако денег все равно не хватало. Тогда сбор в пользу армян-беженцев начался по всей Области Войска Донского. Геноцид армян в 1915-1923 годах для армянского народа был трагедией, однако именно эти события сплотили армянский народ по всему миру. Современные Турецкая и Азербайджанская республики, а также официальная историография этих стран отрицают факт геноцида, но признают многочисленные армянские жертвы.