День горя и памяти: армяне всего мира скорбят по жертвам геноцида

Армении все политические вопросы отошли на второй план. В республике траурный день. Преступление, совершенное в 1915 году Османской империей в отношении армян, стало первым геноцидом 20 века. Его жертв сегодня поминают армяне всего мира, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц

В какой бы части мира не проживали армяне, 24 апреля они стараются приехать в Цицернакаберд к Мемориалу жертв геноцида армян, чтобы почтить память своих родных и близких. Эта трагедия коснулась каждого армянина. Чтобы попасть к вечному огню, сегодня нужно отстоять очередь. Возложить цветы и венки в память о жертвах геноцида хотят тысячи людей вне зависимости от национальности и возраста.

«Я знаю, что полтора миллиона армян были убиты. Я здесь, чтобы почтить их память, это мой долг. Мы приехали благословить весь армянский народ», — сказал пастырь из Тайваня Калоб Лу.

Вся моя семья живет в Иордании . Мы с мужем оттуда. Мой муж армянин, но он вырос там. Мы посчитали своим долгом прийти сегодня сюда и возложить цветы к мемориалу», — отметили гости из Иордании Басма Збабни и Задик Саргсян

Канада, Кипре, У мемориала и высшее руководство страны — временно исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян , президент Армен Саргсян. Традиционную поминальную службу у вечного огня провел глава Апостольской церкви Католикос всех армян Гарегин II. Три года назад Армянская церковь причислила жертв геноцида к лику святых. Среди стран, признавших первый геноцид 20 века, — Россия Франция , а также большая часть штатов Америки. За последний год к ним присоединились Дания Чехия . «Поляки в Варшаве Кракове сегодня вышли на улицы, где есть хачкары. Самое главное — наша солидарность. Дай Бог, чтобы то, что произошло 103 года назад, стране, которая до сих пор не может покаяться, никогда не повторилось ни в какой стране, ни под одним небом», — сказала представительница Союза поляков в Армении Анаида Акопян. В этом году в честь 70-летия принятия Конвенции ООН о геноциде Национальное собрание Армении организовало большие выставки документальных свидетельств геноцида в разных государствах Греции Словакии и прибалтийских странах. В этот день армяне всего мира проводят акции перед посольством Турции в своих странах.

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