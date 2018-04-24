Москва онлайн покажет грузинские романсы в исполнении хора и гитары, скрипки и гармошки

26 апреля центр дизайна Artplay и Opera Yard подарят ценителям прекрасного и любителям грузинской музыки незабываемый концерт. Ансамбль «Акапелла-Сакартвело» выступит в зале с мультимедийными полотнами Айвазовского. Хор состоит из солистов народных хоров Грузии , таких как Государственный академический ансамбль песен и танцев «Кутаиси», «Баграти», «Имерети», «Мартви», «Алило». Особое место в репертуаре занимают древние церковные песнопения. Также под ненавязчивый аккомпанемент шестиструнной гитары и мелодичные проигрыши альта и скрипки хор исполнит романсы, относящиеся к лирическому народному творчеству. А еще под аккомпанемент доли и грузинской гармошки прозвучат кинтоури — мелодичные и зажигательные грузинские песни, которые сопровождали и сопровождают свадебные и праздничные застолья. Смотрите 26 апреля в 20:00 на этой странице или портале " Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.