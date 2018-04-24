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Определена дата выборов нового премьер-министра Армении
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Определена дата выборов нового премьер-министра Армении 

Мир24 45 минут назад
Фото: Мир24
Выборы нового премьер-министра страны будут проведены 2 мая. Об этом сообщил заместитель председателя постоянной комиссии парламента Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян, передает РИА «Новости».
«Никак новых процедур не будет. Как и прежде, так и на этот раз парламентские фракции в семидневный срок предложат кандидатуры на пост премьера. А затем, в силу закона, созывается заседание парламента и избирается глава правительства», — отметил чиновник.
Напомним, накануне правительство Армении ушло в отставку. 1 мая истекает срок выдвижения Согласно законодательству, кабинет министров должен быть сформирован в течение 15 дней после назначения премьера.
Ранее временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян в ходе заседания Совета безопасности отметил, что республика останется верна всем своим партнерским обязательствам во внешней политике.
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