Определена дата выборов нового премьер-министра Армении

Выборы нового премьер-министра страны будут проведены 2 мая. Об этом сообщил заместитель председателя постоянной комиссии парламента Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян, передает РИА «Новости».

«Никак новых процедур не будет. Как и прежде, так и на этот раз парламентские фракции в семидневный срок предложат кандидатуры на пост премьера. А затем, в силу закона, созывается заседание парламента и избирается глава правительства», — отметил чиновник.

Напомним, накануне правительство Армении ушло в отставку. 1 мая истекает срок выдвижения Согласно законодательству, кабинет министров должен быть сформирован в течение 15 дней после назначения премьера.

Ранее временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян в ходе заседания Совета безопасности отметил, что республика останется верна всем своим партнерским обязательствам во внешней политике.

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