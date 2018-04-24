Греция вспоминает жертв геноцида армян 

Сегодня геноцид армян вспоминают во многих странах. Так, в столице Греции — Афинах — на улицы вышли сотни горожан, в том числе представители армянской диаспоры, передает телеканал «МИР 24». Акция прошла под армянскими флагами. Люди выложили свечами на асфальте «1915» — дату начала одной из самых страшных трагедий XX века, унесшей 1,5 миллиона жизней.
В эти дни в Армению со всего мира приезжают представители армянской диаспоры. Сто лет назад их потомки бежали в разные страны и основали армянские колонии. Самые многочисленные — в Египте, Ливане, Сирии, США и Франции.
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