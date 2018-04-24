Баку ждёт еще большей смуты в Ереване

В понедельник, 23 апреля, официальный сайт Армии обороны Нагорного Карабаха распространил видеозапись, на которой видно, что азербайджанская сторона стягивает боевую технику и живую силу к линии соприкосновения. На различных участках линии фронта наблюдается активное передвижение подразделений Вооруженных сил Азербайджана . При этом в Баку какую-либо собственную военную активность в Карабахе отрицают.

О том, что на разных участках линии соприкосновения, в частности — на восточном и юго-восточном — наблюдаются активные перемещения живой силы и бронетехники, минобороны Карабаха сообщало еще и 21 апреля. Кроме того, сообщалось об интенсивном обстреле со стороны Азербайджана.

В свою очередь в оборонном ведомстве Азербайджана не исключают, что сторонники «завершившего свою власть» в Армении режима «прибегнут к провокациям» на линии фронта. В минобороны Азербайджана подчеркивают, ситуация вдоль линии разграничения находится под полным оперативным контролем Вооруженных сил, и что азербайджанская сторона не является сторонником усиления напряженности.

— Если это действительно так, то перед нами логичные действия со стороны Азербайджана. Армения в глубоком внутриполитическом кризисе, на пороге смуты. И, конечно, Баку готовится воспользоваться этими обстоятельствами, — уверен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов . — Напомню, что Армения и Азербайджан в состоянии войны, война идет за Карабах. Несколько лет действует перемирие. Тем не менее каждый день на линии соприкосновения стреляют, каждый день гибнут люди с обеих сторон.

Мы помним, что было серьезное обострение в позапрошлом году. Тем более, нечто подобное можно ожидать сейчас. В Армении внутриполитический кризис. Я уверен, что он далек от завершения.

Только что в отставку под давлением «улицы» ушел премьер-министр. Теперь предстоят новые выборы премьера в парламенте, которые, скорее всего, будут на волне эйфории сорваны оппозиционерами. За этим последует роспуск парламента и новые выборы.

Таким образом, Армения вступает в длительную смуту, которой, естественно, готовы воспользоваться ее противники. Они на всякий случай действительно подтягивают танки к границе.

Но я думаю — это прекрасно понимаем не только мы, но и в минобороны Карабаха, а также в минобороны Армении. Так что все-таки, несмотря на усталость людей, которых сегодня эксплуатируют оппозиционеры, вопрос Карабаха перевесит все остальные. И если вдруг возникнет новое обострение в этом регионе, внутренний кризис будет, что называется, отложен на потом.

Однако вот что важно. По новой конституции этой страны, верховным главнокомандующим является премьер— министр. Он, как известно, ушел в отставку. Выходит, сегодня в Армении нет верховного главнокомандующего.

Да, есть ВРИО премьер-министра. Это вице-премьер Карапетян. Но это весьма невнятная позиция — ВРИО во время войны. Она очень сомнительна.

«СП»: — Долгое время у власти в Армении были люди, успевшие повоевать в Карабахе или побыть там у власти. Как изменится ситуация, если к власти в Армении придут люди, не имеющие никакого отношения к «карабахскому клану»?

— Эти люди и сейчас у власти. Если Саргсян ушел в отставку, это не значит, что все люди поменялись. Правящая республиканская партия все еще имеет большинство в парламенте. Рано или поздно, конечно, группа Саргсяна отойдет от власти. Но это произойдет не раньше, чем окажется окончательно урегулирован карабахский конфликт. Это будет либо признание Карабаха в качестве суверенного государства в самой Армении. Либо Карабах станет частью Армении. Либо это будет какая-то общая подмандатная территория.

То есть, окончательного решения сейчас никто не знает. Но раньше, чем будет разрешен «карабахский вопрос», этот, как вы выразились, «карабахский клан» (на самом деле, это не клан, в Армении нет кланов. Это скорее — братство защитников Карабаха) будет во власти.

Вообще-то стоит обратить внимание, что Карабах в новейшей истории Армении стал эдакойс стержневой национальной идеей Армении. Есть две вещи: одна минорная — геноцид 1915 года. Вторая — освобождение Арцаха.

На самом деле Армении нужен лидер, который бы нес бы некие мирные инициативы, смог бы предложить некий политический прорыв. Армения «беременна» таким лидером, она хочет его. Не Пашиняна — оппозиционера-горлопана, который понадобился просто для того, чтобы призвать к ответу Саргсяна, который обещал не идти во власть.

Проблема ведь в том, что Саргсян, когда уговаривал людей на конституционную реформу, а до этого — когда участвовал в парламентских выборах в качестве лидера партии, он говорил, что не собирается идти дальше. Что собирается оставить своему преемнику удобную для динамичного и быстрого развития государственную конструкцию. Люди тогда пошли и проголосовали и за партию Саргсяна, имеющую большинство, и за конституционную реформу. И вдруг оказалось — Серж опять идет во власть. Теперь уже в качестве премьер-министра. Вот что людей возмутило. Чем и воспользовались оппозиционеры.

В конце концов, кто такой Пашинян? Просто журналист, который создал этот «Елк» (либеральный политический партийный альянс партий «Гражданский договор», «Светлая Армения» и «Республика»). Ну, семь процентов они получили на выборах. Это их потолок.

Конечно, сейчас на волне эйфории оппозиционеры будут обострять, вести дело к досрочным выборам, чтоб капитализировать свой уличный успех в количество депутатов в парламенте. Ну, получат они, может быть, 17 процентов. Но с другой стороны, если Саргсян действительно ушел в сторону и это не политическая игра, то на авансцену вернется из Москвы Гагик Царукян , считающийся крупнейшим олигархом Армении. У него с Саргсяном был личный конфликт. Он очень перспективный человек, у него серьезная политическая структура.

Я хочу сказать, что в Армении начинаются интересные события. Конечно, есть шанс, что с оппозиционерами договорятся. Что они не будут бузить в парламенте и поддержат действующего ВРИО премьер-министра Карена Карапетяна . Но мне кажется, что Пашинян будет обострять и вести дело к досрочным выборам. И это, конечно, дает основания оппонентам Армении в Баку надеяться на то, что они смогут использовать эту смуту для достижения и своих военно-политических целей.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что именно угроза политической нестабильности заставила Азербайджан привести войска в состояние повышенной боевой готовности.

— Например, по Армении распространялись слухи чуть ли не о танках, идущих из Карабаха на поддержку Саргсяна . Напомню, что экс-президент родом из Степанакерта. Это не могло не встревожить Баку. Но воспринимать беспорядки в Армении как повод для решения проблемы Карабаха военным путем со стороны Азербайджана я бы не стал. В Азербайджане понимают, что в случае внешней агрессии внутренние распри у соседей будут забыты. И вся Армения встанет под ружье.

«СП»: — И все же может ли Баку как-то воспользоваться периодом безвластия в Ереване

— Армянское общество, лично Серж Саргсян показали готовность к компромиссам. Есть надежда, что безвластия не будет, а новый премьер будет воспринят обществом как лидер, который сможет вывести Армению из сложного экономического положения.

«СП»: — Насколько, по-вашему, уход Саргсяна отразится на процессе урегулирования конфликта?

— По мнению многих экспертов, Саргсян устал и был уже неэффективен не только во внутренней, но и во внешней политике. Но, на мой взгляд, принципиальных перемен на переговорах с Баку не произойдет. Власть в Армении сохраняет преемственность. Новый премьер представляет ту же партию, партию Саргсяна. Впрочем, его личные качества, конечно, тоже будут фактором на армяно-азербайджанских переговорах. И новое лицо, возможно, придаст динамику переговорным процессам.

«СП»: — Армения будет отстаивать Карабах при любой власти? Даже в случае прихода к власти в ней прозападных политиков?

— Вопрос Карабаха для Армении — это не вопрос пророссийской или проевропейской ориентации. Карабах для Армении — как Косово для Сербии . Однако мы видим, что даже Косово имеет перспективу стать разменной картой для сербских политиков.

Поэтому при развитии событий по западным сценариям нельзя оставаться уверенным в том, что вопрос самоопределения Карабаха сохранит свою принципиальность для армянских политиков. В то же время в обозримом будущем Карабах все же останется вопросом, объединяющим всех армян.

«СП»: — Говоря о революции в Армении, кому она выгодна? Насколько Запад заинтересован в раскачивании ситуации в Закавказье?

— Потеря Россией влияния на Южном Кавказе — голубая мечта Запада. Обратите внимание: Евросоюз пошел на договоренности с Арменией на более мягких, чем в свое время с Украиной , условиях. То есть речь идет о стратегии, игре «вдолгую». Запад к этому готов.

Но в последнее время на этом направлении вновь активизировалась Великобритания (напомню: уже не член ЕС, страна, которая выстраивает собственную внешнюю политику). На туманном Альбионе, похоже, взгрустнули о былом имперском величии. И решили восстановить пошатнувшийся геополитический авторитет. На фоне ослабления позиций Вашингтона где-то Лондону это даже удается.