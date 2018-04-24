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В Армении назвали дату выборов нового премьера
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В Армении назвали дату выборов нового премьера 

Российская Газета 2 часа назад
Выборы нового премьера Армении могут состояться уже 2 мая. Об этом заявил замглавы парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Рустам Махмудян, сообщает РИА Новости.
Выборы должны пройти по стандартной процедуре. Фракции парламента в течение семи дней после отставки правительства предложат кандидатуры на пост премьера, а затем на заседании парламента должен быть избран новый глава правительства. «По сути, это должно произойти 2 мая», — уточнил Махмудян.
Правительство Армении ушло в отставку 23 апреля. Новый кабинет должен быть сформирован в течение 15 дней после избрания премьера.
Серж Саргсян, назначенный премьер-министром Армении 13 апреля, ушел в отставку 23 апреля на фоне 11-дневных мирных акций протеста с требованием его ухода.
"В Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают ее скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа. Надеемся на то, что все имеющиеся противоречия будут урегулированы исключительно в правовом поле", — заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Как заявил на заседании Совбеза Армении исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян, Армения во внешней политике останется верна всем своим обязательствам.
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