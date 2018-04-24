Карапетян заявил о верности Армении всем партнерским обязательствам

«Наши внешние партнеры могут быть уверены, что Армения верна всем взятым на себя партнерским обязательствам. А остальные внешние силы должны четко осознавать, что весь комплекс наших возможностей полностью обеспечивает нашу национальную безопасность», — подчеркнул он.

По словам Карапетяна, государственные органы республики продолжают полноценно выполнять свои функции в соответствии с «буквой закона».

Напомним, что накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер-министр Армении Серж Саргсян . И.о. главы правительства стал Карен Карапетян.

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