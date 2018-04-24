Карапетян заявил о верности Армении всем партнерским обязательствам 

Армения останется верна всем своим партнерским обязательствам во внешней политике. Об этом на заседании Совета безопасности рассказал временно исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян, передает РИА «Новости».
«Наши внешние партнеры могут быть уверены, что Армения верна всем взятым на себя партнерским обязательствам. А остальные внешние силы должны четко осознавать, что весь комплекс наших возможностей полностью обеспечивает нашу национальную безопасность», — подчеркнул он.
По словам Карапетяна, государственные органы республики продолжают полноценно выполнять свои функции в соответствии с «буквой закона».
Напомним, что накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер-министр Армении Серж Саргсян. И.о. главы правительства стал Карен Карапетян.
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