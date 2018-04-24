Обзор инопрессы. «Кто спасет Запад?»

Макрону необходима поддержка, но Германия от этого воздерживается. По мнению издания, бредовое поведение Дональда Трампа сделало мир более опасным.

Канцлер осталась в стороне, когда три державы наносили ракетный удар по Сирии . Она же выражает сомнения по поводу предложения Макрона реформировать Европейский союз . Германию можно сравнить с карликом на фоне превратившейся в европейского лидера Франции , сетует издание.

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Министры иностранных дел G7 приняли решение создать рабочую группу, которая будет отслеживать «злонамеренное поведение» России во всех проявлениях — кибервойне, дезинформации, попытках убийств, заявил Борис Джонсон . Министры семи промышленно развитых стран пришли к согласию проявить бдительность по отношению к Москве , сообщает Reuters из Торонто.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас добавил, что G7 также призовет Москву к содействию по урегулированию конфликта в Сирии. По его словам, политическое решение в регионе невозможно без участия России.

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Массовые акции протеста заставили лидера Армении подать в отставку. Это произошло бескровно и без иностранного вмешательства, замечает внештатный автор портала Bloomberg

Десять лет назад победа Сержа Саргсяна была обеспечена его позицией по Нагорному Карабаху. С тех пор президент вел сложную игру, лавируя между Россией и НАТО . В отличие от руководителей Грузии Украины , гораздо менее искусных в политике, Саргсян был готов вести дела с кем угодно, кроме Азербайджана

Однако экономические успехи страны были более чем скромными. В прошлом году рост экономики на 7,5% объяснялся эффектом низкой базы после почти нулевого роста в 2016-м. Безработица превышала 16%, а часть населения предпочитает жить за границей. Денежные отправления эмигрантов составили 14% ВВП. Учитывая добровольное решение Саргсяна уйти в отставку, Москва не сможет говорить о государственном перевороте, как после событий на Украине, полагает автор.