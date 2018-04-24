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Шумная колонна под флагами Армении удивила хабаровчан
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Шумная колонна под флагами Армении удивила хабаровчан 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня тысячи хабаровчан наблюдали на улицах дальневосточной столицы необычную картину. Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», по дорогам проехалась колонна из примерно двух десятков автомобилей, украшенных государственными флагами Армении.
Из некоторых машин с люками в крыше высовывались молодые люди и что-то громко кричали по-армянски. Весь путь водители подавали громкие сигналы клаксонами. Непрерывно гудящая колонна около 16-00 по местному времени объехала площадь имени Ленина и направилась было в сторону Комсомольской площади. Однако дежурившие на посту инспекторы ГИБДД остановили пару машин из шумной группы. Пока оформляли протоколы за нарушение ПДД, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» спросил, не связано ли продвижение такой шумной колонны с произошедшей в Армении сменой власти, однако один из участников автопробега категорически это опроверг.
По его словам, автопробег посвящён печальной дате. 24 апреля исполнилось 103 года с начала геноцида армян в Османской империи, в результате которого погибли свыше полутора миллионов человек. Массовые депортации и физическое истребление армянского населения современной Турции продолжалось с 1915 по 1923 год. Сегодня Анкара категорически не признаёт факта геноцида. Из-за этого между Турцией и соседней Арменией до сих пор не установлены дипломатические отношения.
В самой Армении эта скорбная дата совпала со сменой власти. Накануне лидер этой страны Серж Саргсян на фоне массовых протестов ушёл с поста премьер-министра в отставку. По информации телеканала «Россия 24», жители кавказской республики отреагировали на этот шаг бурной радостью.
Сегодня, в день годовщины геноцида 1915 года в Армении отменены все акции протеста. Запланирована лишь акция памяти у мемориала «Цицернакаберд». Сообщается, что тысячи ереванцев несут красные и белые гвоздики к комплексу жертвам геноцида 1915 года. О политических разногласиях, связанных с недавними акциями протеста, нет и речи, сообщают очевидцы.
Как рассказали в армянской диаспоре Хабаровска, сегодня вечером в краевом центре также зажгут свечи в память о жертвах геноцида 2015 года на Комсомольской площади.
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