Клишас заявил о зрелости институтов демократии в Армении

"То, что политический кризис в Армении был разрешен политическими силами страны самостоятельно и с соблюдением конституционных норм, говорит о зрелости институтов демократии в Армении", — сказал он РИА Новости.

По мнению сенатора, такая ситуация является «хорошим примером того, как можно разрешить серьезные противоречия в обществе на основе права и конституции».