Клишас заявил о зрелости институтов демократии в Армении 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Политический кризис в Армении был разрешён с соблюдением всех конституционных норм, это говорит о зрелости демократических институтов страны, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"То, что политический кризис в Армении был разрешен политическими силами страны самостоятельно и с соблюдением конституционных норм, говорит о зрелости институтов демократии в Армении", — сказал он РИА Новости.
По мнению сенатора, такая ситуация является «хорошим примером того, как можно разрешить серьезные противоречия в обществе на основе права и конституции».
Серж Саргсян в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся в Армении уже десять дней акций протеста против избрания его премьером. В специальном обращении Саргсян признал, что у сложившейся ситуации есть несколько решений, но для себя он видит единственный выход — оставить пост.