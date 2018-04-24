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И.о. премьера: Армения возьмет курс на построение свободного общества
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И.о. премьера: Армения возьмет курс на построение свободного общества 

360tv.ru 1 час назад
Исполняющий обязанности премьер‐министра Армении Карен Карапетян заявил, что в стране будет строиться «свободное и цивилизованное общество». По его словам, которые процитировал «Интерфакс», армяне сейчас сплочены, несмотря на существующие трудности и имеющиеся внутренние проблемы.
Мы подтверждаем свою решимость — построить крепкую государственность, свободное и цивилизованное общество
— Карен Карапетян.
Никакие обстоятельства, заверил Карапетян, не повлияют на намерение властей построить «страну нашей мечты» и не смогут этому помешать.
В то же время и. о. премьер-министра заметил, что в истории армянского народа наступил очередной трудный этап. Чиновник поблагодарил всех, кто услышал его призыв и не стал политизировать 24 апреля — день, в который отдают память жертв геноцида армян.
««Благодарен, что этот призыв был принят, и мы сегодня показываем миру, что, несмотря на существующие трудности и нерешенные внутренние проблемы, мы едины и сплочены», — заключил Карапетян.
Экс-президент Армении Серж Саргсян, назначенный на днях на должность премьер-министра страны, отказался от поста из-за вспыхнувших в стране акций протеста.
В отставку согласно 130 статье Конституции отправили и все правительство. Временно исполняющим обязанности его главы назначили вице‐премьера страны Карена Карапетяна.
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