И.о. премьера: Армения возьмет курс на построение свободного общества

Исполняющий обязанности премьер‐министра Армении Карен Карапетян заявил, что в стране будет строиться «свободное и цивилизованное общество». По его словам, которые процитировал «Интерфакс» , армяне сейчас сплочены, несмотря на существующие трудности и имеющиеся внутренние проблемы.

Мы подтверждаем свою решимость — построить крепкую государственность, свободное и цивилизованное общество

— Карен Карапетян.

Никакие обстоятельства, заверил Карапетян, не повлияют на намерение властей построить «страну нашей мечты» и не смогут этому помешать.

В то же время и. о. премьер-министра заметил, что в истории армянского народа наступил очередной трудный этап. Чиновник поблагодарил всех, кто услышал его призыв и не стал политизировать 24 апреля — день, в который отдают память жертв геноцида армян.

««Благодарен, что этот призыв был принят, и мы сегодня показываем миру, что, несмотря на существующие трудности и нерешенные внутренние проблемы, мы едины и сплочены», — заключил Карапетян.

Экс-президент Армении Серж Саргсян , назначенный на днях на должность премьер-министра страны, отказался от поста из-за вспыхнувших в стране акций протеста.

В отставку согласно 130 статье Конституции отправили и все правительство. Временно исполняющим обязанности его главы назначили вице‐премьера страны Карена Карапетяна.