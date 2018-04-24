«Армению стоит поздравить, Армении стоит позавидовать»

«Принимая во внимание статью 130 конституции, принять отставку правительства», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы республики.

«О событиях в Армении. По пунктам.

1. Конечно, выглядит оптимистично. Особенно на фоне того, что происходит в российской политике. Более того, для российской оппозиции Армения — не просто вдохновляющий урок, но и технологический урок: люди на улицах — власть уходит в отставку.

2. Для самой Армении все произошедшее только в плюс. Просто молодцы! Не потерпели ни нарушенного слова бывшего «президента-премьера», ни попытки узурпации власти, ни оскорблений в свой адрес.

3. Теперь главное — кто придет к власти? А это совершенно иная история, чем выход на улицы и «бархатная революция». Понятно, что любой, ставший премьером, уже не сможет вести себя так, как вел себя последний президент. Да, и предпоследний тоже. Понятно, что «карабахскому клану» нанесен серьезный удар. При этом он не побежден окончательно, просто начнет делиться. Все же власть в кабинетах, а не только и не столько на улицах. А здесь все совсем не так однозначно.

4. Перенос армянского оптимизма на российские реалии едва ли возможен. Множество причин. Некоторые из них:

— в Армении все последнее время было много больше свободы, чем в России . Был сам несколько раз, наблюдал, общался с политологами, чиновниками и другими экспертами;

— нельзя недооценивать масштабы страны. Условно говоря, в Армении через человека практически все друг друга знают, включая полицейских и военных. Три миллиона человек на республику. Это меньше, чем в Свердловской области примерно в полтора раза. При том, что площадь меньше, чем у Свердловской области, в шесть с половиной раз. Компактное население на компактной территории;

— рядом пример Грузии . И его ни в коем случае нельзя игнорировать. Эксперты, работающие в органах госвласти, прямо говорили о реформах М. Саакашвили: мы делаем тоже самое, но иными методами. Конечно, был сбой в реформах. И серьезный, но пример Грузии работал и работает. Это факт;

— пусть меня забросают камнями, но армянская нация сформирована, чего не скажешь о нас. Общенациональное согласие по вопросам истории — тому одно из доказательств. У нас же нациестроительство только «в дороге», которая не ясно, когда и куда приведет;

— нельзя не учитывать и активную позицию армянской диаспоры. Ее позиция не являлась решающей, но безусловно работала в пользу народных выступлений;— силовой аппарат в Армении явно построен по иным принципам, чем в России. В нем больше «народности». Сказываются годы вооруженного конфликта. У нас же просто больше денег за ничегонеделание.

Вообще поведение военных — один из ключевых факторов бескровной победы народа. Роль армии в Армении явно усилится, полиция начнет сдавать позиции. В качестве урока, можно предположить, у нас контроль за армейскими со стороны конторы и аналогичных структур будет усиливаться;

— размах пропаганды в Армении и России сравнивать просто нельзя. Мерзость российской пропаганды кратно превышает любые мировые аналоги.

Можно продолжать, но все же Армению стоит поздравить. Армении стоит позавидовать».