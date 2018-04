Ким Кардашьян и лидер System of a Down поддержали «бархатную революцию» в Армении

Иностранные знаменитости с армянскими корнями выражают одобрение ситуации в Армении , где демонстранты накануне добились

отставки

Кардашьян опубликовала в своем

Instagram

фотографию, сделанную во время поездки в Армению, и сопроводила ее следующей подписью: «Вдохновляет видеть всех армян объединенными в мирных акциях протеста. Это исторический день для Армении».

It's so inspiring to see all Armenians united in peaceful protests making a difference. It's a historic day for Armenia. ❤️? I used this image of me in Armenia because this woman touched my heart and to me she represents the heart of so many strong Armenians!

23 Апр 2018 в 2:15 PDT В свою очередь Танкян, который раньше поддержал протесты в Ереване , заявил, что, по его мнению, после отставки Саргсяна оппозиции нужно продолжать оказывать давление на власть.

"Люди должны продолжать, должны быть реформы. Пакет реформ, который будет представлен действующему премьер-министру, чтобы он немедленно запустил этот процесс. Нужно немедленно отпустить всех, кто был задержан во время протестов, а также всех политических заключенных. Стоит начать думать о новых парламентских выборах. Прошлые выборы не были до конца прозрачными. Так что это долгий процесс. Нужно продолжать давление, пока люди не будут уверены, что все их требования выполнены", — сказал Танкян в интервью сайту

"Настоящее время"

Серж Саргсян был президентом Армении в течение 10 лет. Его полномочия на посту президента республики завершились 9 апреля после избрания четвертого президента Армении — ученого и дипломата Армена Саркисяна , который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.

17 апреля Саргсян был избран новым премьер-министром страны. Против этого выступала оппозиция, отмечавшая, что избрание позволит Саргсяну сохранить власть.

На протяжении нескольких дней в Ереване и других городах проходили массовые акции протеста. Лидер армянского оппозиционного движения депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале в стране ненасильственной «бархатной революции».

В ходе митингов были задержаны десятки человек. 23 апреля ситуация в Армении снова накалилась. Сообщалось, что к акциям протеста в Ереване присоединилась часть военнослужащих.