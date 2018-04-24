Ещё
Эксперт: за протестами в Армении торчат «западные уши»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: за протестами в Армении торчат «западные уши» 

Свободная пресса 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов прокомментировал ситуацию в Армении.
По его словам, можно дистанцироваться от событий в Армении, но потом не надо удивляться, что в Армению зайдут американцы и попросят россиян поскорей освободить военные базы.
«Тот же Саргсян вел не самую дружественную политику в отношении России, но, по крайней мере, он держал Армению в зоне российского влияния. Хотя у него были с этим проблемы. Армянская элита давно ведет себя разновекторно. Опирается на Россию, но при этом пытается налаживать тесные связи с Западом», — сказал эксперт в интервью «СП».
Шатилов также отметил, что дистанцироваться от происходящих в Армении событий контрпродуктивно, так как можно потерять Армению.
«Мы видим, что протестующие действовали по накатанному майданному сценарию. Поэтому я бы не говорил, что Саргсян ушел только из-за народного недовольства и протеста. Мне кажется, надо быть слепцом, чтобы не замечать «западных ушей», которые торчат за протестами в Армении», — подчеркнул он.
Читайте подробнее в материале «СП» «Армянский майдан победил: С кем остается Россия».
Новости политики: Глава Армении Серж Саргсян подал в отставку после уличных протестов
Свободная пресса: последние новости
Армянский майдан победил: С кем остается Россия Захарова рассказала об изменении позиции Тбилиси в отношении Абхазии Массовые беспорядки в Ереване: госпитализированы десятки человек
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Газпром готов построить «Северный поток-3»160
Названа зарплата столичных учителей98
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой55
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
На фиолетовой ветке метро встали поезда
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
20:36
Названа зарплата столичных учителей
Личный счет Новости Москвы
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение