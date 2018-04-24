Эксперт: за протестами в Армении торчат «западные уши»

По его словам, можно дистанцироваться от событий в Армении, но потом не надо удивляться, что в Армению зайдут американцы и попросят россиян поскорей освободить военные базы.

«Тот же Саргсян вел не самую дружественную политику в отношении России , но, по крайней мере, он держал Армению в зоне российского влияния. Хотя у него были с этим проблемы. Армянская элита давно ведет себя разновекторно. Опирается на Россию, но при этом пытается налаживать тесные связи с Западом», — сказал эксперт в интервью «СП».

Шатилов также отметил, что дистанцироваться от происходящих в Армении событий контрпродуктивно, так как можно потерять Армению.

«Мы видим, что протестующие действовали по накатанному майданному сценарию. Поэтому я бы не говорил, что Саргсян ушел только из-за народного недовольства и протеста. Мне кажется, надо быть слепцом, чтобы не замечать «западных ушей», которые торчат за протестами в Армении», — подчеркнул он.

Читайте подробнее в материале «СП» «Армянский майдан победил: С кем остается Россия».

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