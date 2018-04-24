Особенности национального бизнеса: российский закон Абхазии не писан?

Особенности национального бизнеса в Абхазии Business FM уже рассказывала о проблемах, с которыми столкнулся владелец трубного завода в Абхазии. После этого радиостанции стали писать другие российские предприниматели, ведущие бизнес в этой республике.

Врач-ортопед Александр Климов в 2016 году заключил контракт с Министерством здравоохранения Абхазии на поставку и имплатантацию искусственных суставов более чем на 4 млн рублей. Со своей стороны Климов обязательства выполнил, импланты из Санкт-Петербурга в республику благополучно доставили, а пациентов успешно прооперировали. Но деньги за это абхазский Минздрав не заплатил. Хождения по инстанциям результата не дали. Остается суд, но на него Александр Климов особо не надеется.

Александр Климов врач-ортопед, бизнесмен «Получается так: я выиграю арбитраж в Санкт-Петербурге, а исполнять его кто будет? Абхазия — это иностранное государство. И выигранный арбитраж в Санкт-Петербурге в Абхазии не будет признан. Реализации получения средств невозможно будет добиться. То, что признано на территории Российской Федерации , оно не исполняется в условиях абхазской стороны. Даже если мы будем проводить арбитражный процесс на территории Республики Абхазия, родственные связи местных этих „царьков“, будем так говорить, в кавычках, они не позволят просто это все осуществить».

Если договором не предусмотрены какие-то иные условия рассмотрения споров, то разрешать их с юридической точки зрения необходимо именно в Абхазии, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр

Роман Скляр управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» «Здесь на что необходимо обратить внимание: нам неизвестно, каким образом был прописан контракт, какой суд в контракте установлен, право какого государства подлежит применению. Как правило, если такие нормы не установлены, то место рассмотрения спора и применимое право — это место исполнения договора. Местом исполнения договора в настоящем случае является Абхазия».

Впрочем, суд может и не понадобиться. Как объяснила Business FM замминистра здравоохранения республики Алиса Ардзинба, контракт с Александром Климовым давно истек, а новый решено не заключать. Но деньги за поставленные импланты обязательно заплатят. По крайней мере, так обещают.

Алиса Ардзинба замминистра здравоохранения Абхазии «У нас есть перед ним определенная задолженность. Я ни в коем случае ее не отрицаю. Однако со стороны Климова происходит манипуляция, он требует продлить договор взамен на непротестование относительно того, что у нас есть перед ним задолженность. Задолженность мы, безусловно, погасим. Есть план реструктуризации, то есть поэтапное погашение данного долга. Он заложен в бюджет, в нем все эти суммы обусловлены. Да, там есть определенная просрочка, но эта просрочка покрывается на тех условиях, которые у нас предусмотрены в договоре».

Сам Климов говорит, что, действительно, предлагал продлить контракт, который закончился 31 декабря, но ему отказали. В результате в феврале российская таможня за непоступление валютной выручки оштрафовала его на 800 тысяч рублей. Но, несмотря на убытки, Климов тем не менее продолжает работать в Абхазии. Говорит, что не может просто так взять и бросить пациентов.