Карен Карапетян временно возглавил правительство Армении

Ранее Карапетян был назначен на пост первого вице-премьера в правительстве Сержа Саргсяна . До превращения Армении в парламентскую республику Карапетян занимал пост премьера (сентябрь 2016 — 9 апреля 2018 года).

После отставки премьер-министра парламентские фракции Армении в семидневный срок должны представить своих кандидатов на пост главы государства. Соответствующее положение зафиксировано в пункте третьем, статьи 149-й Конституции Армении.

Фракции имеют право выдвигать собственных кандидатов. Глава правительства избирается большинством голосов депутатов Национального собрания.

Вторая часть той же статьи определяет, что в случае, если премьер не будет избран, через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьера, в котором могут принимать участие кандидаты, которые имеют поддержку одной трети парламентариев. Если большинством голосов парламентариев премьер не будет избран, то Национальное собрание распускается.

В случае отставки премьер-министра члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Ранее Серж Саргсян подал в отставку. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. 17 апреля 2018 года Саргсян был избран главой правительства, после двух президентских сроков. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.

Митинги, демонстрации и шествия начиная с 13 апреля проводило движение «Мой шаг» во главе с главой парламентской фракции блока «Елк» ("Выход") Николом Пашиняном. В воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на встрече с Пашиняном, однако диалог сорвался после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна. После этого премьер резко встал и ушел.