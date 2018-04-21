Минобороны Армении требует от митингующих не блокировать подходы к зданию

В заявлении, размещенном на сайте ведомства, отмечается, что Минобороны генштаб ВС проводят постоянные мероприятия для обеспечения боевого дежурства и службы войск в любое время семь дней в неделю.

"Эти работы должны быть полноценными, и ничто не может препятствовать их реализации. Следовательно, призываем организаторов массовых мероприятий воздерживаться от блокирования улиц, прилегающих к министерству обороны, а также создания препятствий машинам с госномерами Минобороны", — отмечается в заявлении.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.