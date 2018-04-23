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Армянский политолог: Ситуация меняется динамично, но армия в стороне
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Армянский политолог: Ситуация меняется динамично, но армия в стороне 

Национальная Служба Новостей 11 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
К митингующим в центре Еревана противникам бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который на прошлой неделе возглавил правительство страны, присоединились молодые люди в военной форме. Они встали впереди шествия демонстрантов в качестве живого щита, сообщает издание PanArmenian.net.
Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян пояснил в беседе с НСН, что о вмешательстве армии речи не идет
«Насколько я знаю, речь идет о людях из так называемого миротворческого батальона, который есть в Армении. Это люди, которые готовятся участвовать в миротворческих операциях ООН. Это пока слухи из социальных сетей, более точной информации у меня нет. Говорить о переходе армии на ту или иную сторону нельзя», — пояснил он.
По словам собеседника НСН, в Ереване довольно много митингующих, в основном молодежи. Однако он воздержался от прогнозирования развития событий.
«Ситуация чрезвычайно динамично меняется. И сценарии развития могут быть разные. Власти не реагируют жестко. Это явно принятое решение: никаких серьезных разгонов, жестких реакций не было все прошедшие дни, и этого нет сейчас», — добавил эксперт.
Армянские СМИ передают, что к протестующим присоединились не только миротворцы-контрактники, но и участники вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, так называемой Апрельской войны.
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