В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Карабахе к снижению напряженности

БАКУ , 23 апр — РИА Новости . Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны нагорно-карабахского конфликта к принятию неотложных мер для снижения напряженности на линии соприкосновения войск, говорится в заявлении сопредседателей, распространенном в понедельник.

"В свете недавних политических событий в регионе и возможности эскалации на линии соприкосновения, сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркивают критическую важность уважения режима прекращение огня в это чувствительное время и, в частности, призывают оставить в тылу фронта тяжелое вооружение", — говорится в заявлении.

Сопредседатели призывают стороны конфликта «принять неотложные меры для снижения напряженности и с нетерпением ожидают встречи со сторонами как можно скорее для возобновления интенсивных переговоров, чтобы найти долгосрочное и мирное решение конфликта».

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.