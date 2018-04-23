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В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Карабахе к снижению напряженности
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В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Карабахе к снижению напряженности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 23 апр — РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны нагорно-карабахского конфликта к принятию неотложных мер для снижения напряженности на линии соприкосновения войск, говорится в заявлении сопредседателей, распространенном в понедельник.
"В свете недавних политических событий в регионе и возможности эскалации на линии соприкосновения, сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркивают критическую важность уважения режима прекращение огня в это чувствительное время и, в частности, призывают оставить в тылу фронта тяжелое вооружение", — говорится в заявлении.
Сопредседатели призывают стороны конфликта «принять неотложные меры для снижения напряженности и с нетерпением ожидают встречи со сторонами как можно скорее для возобновления интенсивных переговоров, чтобы найти долгосрочное и мирное решение конфликта».
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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