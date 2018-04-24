Renault Logan и Sandero ждет еще одно обновление

Появилась информация о рестайлинге автомобилей в исполнении для южноамериканского рынка.

Обновление популярных «бюджетников» Sandero и Logan для европейского рынка, где они продаются под брендом Dacia, состоялось еще осенью 2016 года. Позднее были представлены модели Renault , а почти год назад в Сеть утекли патентные изображения рестайлинга российских версий.

Сейчас же стало известно, что настал черед Logan и Sandero, продающихся в Южной Америке. Ранее эти модели обновлялись параллельно с российскими в аналогичном ключе, но теперь подразделение Renault в Бразилии намерено внести ряд отличий в программу рестайлинга седана и хэтчбека.

Судя по патентным изображениям, опубликованным бразильским ресурсом Autos Segredos, Renault Logan в целом наследует аналогичную российскому варианту стилистику — автомобиль укомплектуют новыми бамперами, радиаторной решеткой и задними фонарями. У Sandero та же ситуация, правда, корма у модели для бразильского рынка будет выполнена иначе. Бразильский Sandero получит дополнительные секции задних фонарей на двери багажника, что придаст ему сходство с текущим Megane. У Sandero Stepway будет аналогичное решение.

Кроме того, по имеющейся у бразильского издания информации, вместо «робота» Easy’R с одним сцеплением, у Logan и Sandero после обновления появится вариатор. Ему предстоит работать в паре со старшим мотором 1.6 SCe мощностью 118 л.с. Отметим, в нашей стране эти модели тоже лишены «робота», а приобрести «бюджетники» Renault можно только с 4-скоростным «автоматом». Бразильские модели сохранят трехцилиндровый 79-сильный базовый двигатель объемом 1.0 литра, который сочетается исключительно с механикой. Еще бразильцам доступна «заряженная» версия Sandero RS, под капотом которой размещается атмосферный двухлитровый мотор объемом 2,0 литра.

Renault планирует провести обновление Logan и Sandero в Бразилии в начале 2019 года. В России , предположительно, эти модели будут обновлены до конца текущего года, правда, в техническом плане, скорее всего, ничего не изменится. В нашей стране купить Logan и Sandero сейчас можно по цене от 534 000 рублей, а Sandero Stepway от 689 990 рублей.

Кстати, в рамках Женевского автосалона состоялась публичная премьера кросс-версии универсала Dacia Logan MCV, получившая уже знакомую по хэтчбеку Sandero приставку Stepway. Напомним, в России эта «пятидверка» не продается.

По материалам: www.kolesa.ru