Ещё
Транспорт и инвестиции: Азербайджан и Россия расширят сотрудничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Транспорт и инвестиции: Азербайджан и Россия расширят сотрудничество 

Мир24 55 минут назад
Президент Азербайджана провел переговоры с министром экономического развития России, сообщает телеканал «МИР 24».
В ходе встречи с Максимом Орешкиным Ильхам Алиев отметил, что взаимодействие между странами расширяется, товарооборот растет. Только в прошлом году он увеличился почти на четверть.
На встрече обсуждались сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме и сфере инвестиций. Также говорили о реализации проекта по строительству транспортного коридора Север-Юг, который должен соединить страны Балтии с Индией. Часть маршрута пройдет по территории Азербайджана.
Добавим, что в Азербайджане планируют открыть производство по сборке российских «КамАЗов». Обсуждается и идея создать совместное производство в области нефтехимического машиностроения.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Получить гражданство Грузии станет сложнее На пост премьера Армении будет выдвинут Серж Саргсян Митинг в Ереване: лидер оппозиции откликнулся на призыв властей к диалогу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие208
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто17
На Москву обрушится торнадо41
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня22
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»247
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение