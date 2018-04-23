Транспорт и инвестиции: Азербайджан и Россия расширят сотрудничество

Президент Азербайджана провел переговоры с министром экономического развития России , сообщает телеканал «МИР 24».

В ходе встречи с Максимом Орешкиным Ильхам Алиев отметил, что взаимодействие между странами расширяется, товарооборот растет. Только в прошлом году он увеличился почти на четверть.

На встрече обсуждались сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме и сфере инвестиций. Также говорили о реализации проекта по строительству транспортного коридора Север-Юг, который должен соединить страны Балтии с Индией. Часть маршрута пройдет по территории Азербайджана.

Добавим, что в Азербайджане планируют открыть производство по сборке российских «КамАЗов». Обсуждается и идея создать совместное производство в области нефтехимического машиностроения.

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