Оппозиция Армении требует досрочных выборов в парламент

На площади Республики в Ереване тысячи жителей не расходились весь день. Люди празднуют отставку премьер-министра и запускают в небо фейерверки, передает телеканал «МИР 24».

Перед собравшимися выступил лидер протестного движения «Сделай шаг» Никол Пашинян . Он заявил, что намерен провести переговоры с исполняющим обязанности премьера о мирной смене власти и добиться досрочных парламентских выборов. «Первый шаг уже осуществлен: Серж Саргсян подал в отставку. Следующий шаг — парламент должен избрать премьера, которого выберет народ, и это должно случиться в течение ближайшей недели. После этого формируется временное правительство. И после этого должны состояться внеочередные парламентские выборы», — заявил Никол Пашинян. Переговоры о смене власти, по словам Пашиняна, запланированы на эту среду.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ