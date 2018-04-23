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Оппозиция Армении требует досрочных выборов в парламент
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Оппозиция Армении требует досрочных выборов в парламент 

Мир24 22 часа назад
На площади Республики в Ереване тысячи жителей не расходились весь день. Люди празднуют отставку премьер-министра и запускают в небо фейерверки, передает телеканал «МИР 24».
Перед собравшимися выступил лидер протестного движения «Сделай шаг» Никол Пашинян. Он заявил, что намерен провести переговоры с исполняющим обязанности премьера о мирной смене власти и добиться досрочных парламентских выборов. «Первый шаг уже осуществлен: Серж Саргсян подал в отставку. Следующий шаг — парламент должен избрать премьера, которого выберет народ, и это должно случиться в течение ближайшей недели. После этого формируется временное правительство. И после этого должны состояться внеочередные парламентские выборы», — заявил Никол Пашинян. Переговоры о смене власти, по словам Пашиняна, запланированы на эту среду.
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