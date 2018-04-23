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Политолог: Саргсян перегнул с задержанием оппозиционеров
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Политолог: Саргсян перегнул с задержанием оппозиционеров 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава правительства Армении Серж Саргсян ушел в отставку спустя неделю после вступления в должность. Против его назначения активно выступала оппозиция, которую возглавляет лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и один из лидеров партийного альянса «Елк» Никол Пашинян.
На протяжении нескольких дней силовики задерживали десятки участников многотысячных демонстраций в Ереване. Накануне, 23 апреля, Никол Пашинян и его коллеги по партии были задержаны, позже их отпустили из СИЗО.
В эфире НСН политолог, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев отметил, что именно задержание депутатов и последовавшая за ним волна недовольства протестующих заставили Саргсяна отказаться от должности (слушайте аудио).
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«Мне кажется, что последней каплей стало задержание депутатов. Я не думаю, что Никол Пашинян — это чрезмерно популярная фигура в Армении. Я не думаю, что он рассматривается, как глава государства в будущем кем бы то ни было. Но, мало того, что Саргсян обещал уйти, а не ушел, так он еще и задерживает депутатов. Это переводит ситуацию из русла обычного для Армении политического протеста, в русло выяснения вопросов о том, что собственно властям позволено, что Саргсяну позволено. Люди решили, что это с его стороны перебор. Это вызвало стихийный рост протестов и закончилось в итоге так, как закончилось. Передавил, пережал», — отметил эксперт.
Напомним, недовольство протестующих назначением Саргсяна было связано с тем, что еще будучи президентом Армении, в 2015 году стал инициатором перехода к парламентской системе. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер страны Карен Карапетян, сообщает ТАСС. Саргсян в 2008-2018 гг. занимал должность президента Армении. После окончания второго президентского срока в начале апреля 2018 года он был выдвинут на пост главы правительства страны.
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