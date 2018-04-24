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В Ереване началось шествие в День памяти жертв геноцида 1915 года
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В Ереване началось шествие в День памяти жертв геноцида 1915 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В центре Еревана тысячи местных жителей приняли участие в траурном шествии, приуроченном ко Дню памяти жертв геноцида армян в Османской Турции в 1915 году, передает РИА «Новости».
Участники шествия держат национальные флаги и одеты в футболки с символикой годовщины геноцида. В ходе акции они развернули многометровый флаг.
Одновременно с этим от площади Республики началось траурное шествие, организованное движением оппозиции, чьи участники планируют пройти пешком к мемориалу жертв геноцида «Цицернакаберд». Ожидалось, что 24 апреля пройдет акция протеста, однако лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что мероприятие будет посвящено только памяти жертв геноцида.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам жертв геноцида 1915 года.
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