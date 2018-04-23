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Карапетян призвал деполитизировать День памяти геноцида армян
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Карапетян призвал деполитизировать День памяти геноцида армян 

Вести.Ru 1 час назад
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян поручил министру обороны и всем военнослужащим проявить предельную бдительность. Кроме того, он призвал деполитизировать День памяти жертв геноцида армян, который отмечается 24 апреля.
"Мы должны показать всему миру, что в критические моменты можем сплотиться, собраться, вести диалог и находить логические решения", — заявил Карапетян на внеочередном заседании правительства.
По словам и.о. армянского премьера, все граждане ожидают от правительства бесперебойной работы. «В этой работе не должно быть перебоев, — подчеркнул он. — И это должно стать самым важным экзаменом зрелости нашей государственности. Уверен, что мы с честью выполним это обязательство».
Как напоминает "Интерфакс", премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста подал в отставку. Согласно Конституции Армении, после отставки премьера правительство также уходит в отставку. Ожидается, что правительство объявит об отставке на очередном заседании парламента, которое планируется 2 мая.
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