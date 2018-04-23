Биография Карена Карапетяна 

Временно исполняющий обязанности главы правительства Армении Карен Вильгельмович Карапетян родился 14 августа 1963 года в Степанакерте (Нагорный Карабах).
В 1985 году окончил факультет прикладной математики Ереванского государственного университета.
В 1985-1996 годах работал в вычислительном центре Госплана Армении и Ассоциации деятелей науки и культуры. Одновременно преподавал в Ереванском государственном университете.
С 1996 года по 1998 год был заместителем генерального директора «Армэнерго».
В 1998-2001 годах — генеральный директор ЗАО «Армэнерго».
В 2001 году был назначен заместителем министра энергетики Армении.
В 2001-2010 годах занимал должность председателя правления — генерального директора ЗАО «АрмРосгазпром».
В 2008 году был избран председателем Совета ЗАО «Арэксимбанк».
В 2009 году по пропорциональному списку от Республиканской партии Армении был избран членом Совета старейшин города Еревана.
В 2010-2011 годах был мэром Еревана.
С 2011 года по 2016 год занимал должность первого вице-президента ОАО «Газпромбанк».
В 2012-2016 годах — заместитель генерального директора компании «Газпром Межрегионгаз».
В 2015-2016 годах — заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
С 2016 года по 2018 год — премьер-министр Армении.
С 18 апреля 2018 года ‑ первый вице-премьер-министр.
23 апреля 2018 года после ухода в отставку на фоне акций протеста премьера Сержа Саргсяна, согласно принятому правительством порядку, стал временно исполняющий обязанности главы правительства.
Карен Карапетян — член Республиканской партии Армении и член ее Исполнительного органа с 2016 года. С января 2017 года является первым заместителем председателя Республиканской партии Армении. Председатель Комитета по вопросам политики.
Карен Карапетян — доктор экономических наук (2010), автор ряда научных трудов.
Награжден двумя медалями «Анания Ширакаци» (2006, 2008), орденом «Месроп Маштоц» (2016).
Карен Карапетян женат, у него трое детей.
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