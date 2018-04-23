Биография Карена Карапетяна

В 1985 году окончил факультет прикладной математики Ереванского государственного университета.

В 1985-1996 годах работал в вычислительном центре Госплана Армении и Ассоциации деятелей науки и культуры. Одновременно преподавал в Ереванском государственном университете.

С 1996 года по 1998 год был заместителем генерального директора «Армэнерго».

В 1998-2001 годах — генеральный директор ЗАО «Армэнерго».

В 2001 году был назначен заместителем министра энергетики Армении.

В 2001-2010 годах занимал должность председателя правления — генерального директора ЗАО «АрмРосгазпром».

В 2008 году был избран председателем Совета ЗАО «Арэксимбанк».

В 2010-2011 годах был мэром Еревана.

С 2011 года по 2016 год занимал должность первого вице-президента ОАО «Газпромбанк»

В 2015-2016 годах — заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

С 2016 года по 2018 год — премьер-министр Армении.

С 18 апреля 2018 года ‑ первый вице-премьер-министр.

23 апреля 2018 года после ухода в отставку на фоне акций протеста премьера Сержа Саргсяна , согласно принятому правительством порядку, стал временно исполняющий обязанности главы правительства.

Карен Карапетян — член Республиканской партии Армении и член ее Исполнительного органа с 2016 года. С января 2017 года является первым заместителем председателя Республиканской партии Армении. Председатель Комитета по вопросам политики.

Карен Карапетян — доктор экономических наук (2010), автор ряда научных трудов.

Награжден двумя медалями «Анания Ширакаци» (2006, 2008), орденом «Месроп Маштоц» (2016).

Карен Карапетян женат, у него трое детей.