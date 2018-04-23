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Хачапури вместо гамбургеров: грузинский пирог покорил Нью-Йорк
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Хачапури вместо гамбургеров: грузинский пирог покорил Нью-Йорк 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 23 апр — РИА Новости. Американское издание Ny.eater посвятило статью грузинскому национальному блюду — хачапури, которое становится все более популярным в ресторанах Нью-Йорка.
В статье поясняется, что хачапури — национальное блюдо с грузинским сыром, а рецепт его изготовления насчитывает столетия.
Автор пишет, что этот пирог никогда не был таким популярным в Нью-Йорке, как сейчас. Статья так и называется — «Хачапури перешел в основные блюда Нью-Йорка». Теперь его можно встретить не только в грузинских ресторанах, но и в меню самых различных заведений. Более того, есть отдельный ресторан, где готовят только хачапури.
Как отмечает Sputnik Грузия, особого внимания заслужил аджарский хачапури, который напоминает своей формой лодку, в центре которого «красуется» яичный желток.
В статье приводятся слова автора книги «Грузинский праздник» Дарры Гольдштейн, по словам которой, трудно определить точную дату начала изготовления хачапури, но вероятно это произошло в 12-м веке, когда Грузия пережила эпоху Возрождения. Гольдштейн связывает происхождение блюда с Индией, так как вторая половина слова «пури» — это то же самое, что и хлеб по-индийски. А слово «хача» идет от грузинского «хачо», что означает творог.
Автор также отмечает, что хачапури был особенно популярным во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в ресторанах которого было продано 175 тысяч хачапури.
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