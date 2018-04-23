Россию и Азербайджан соединит 325-метровый мост 

Об этом сообщил сегодня министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. Работы на стройплощадке объекта стартовали осенью прошлого года. Длина моста составляет 325 м, а ширина — 17 м. Данный проект очень востребован транспортной системой как России, так и Азербайджана.
«Он открывает возможности для дальнейшего сотрудничества, торговли и комфортных пассажирских, эффективных грузовых перевозок», — прокомментировал начало строительства моста в прошлом году министр транспорта РФ Максим Соколов.
Инвестиции в реализацию проекта составили 1,2 млрд руб., расходы поделены между странами поровну.