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Россию и Азербайджан соединит 325-метровый мост
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Россию и Азербайджан соединит 325-метровый мост 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Об этом сообщил сегодня министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. Работы на стройплощадке объекта стартовали осенью прошлого года. Длина моста составляет 325 м, а ширина — 17 м. Данный проект очень востребован транспортной системой как России, так и Азербайджана.
«Он открывает возможности для дальнейшего сотрудничества, торговли и комфортных пассажирских, эффективных грузовых перевозок», — прокомментировал начало строительства моста в прошлом году министр транспорта РФ Максим Соколов.
Инвестиции в реализацию проекта составили 1,2 млрд руб., расходы поделены между странами поровну.
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