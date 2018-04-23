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Захарова считает важным способность народа Армении сохранять единство в сложной обстановке
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Захарова считает важным способность народа Армении сохранять единство в сложной обстановке 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает важным, что в текущей непростой ситуации в Армении народ страны сохраняет единство и уважение друг к другу.
"Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, — великий народ, — написала дипломат в понедельник на своей странице в Facebook. — Армения, Россия всегда с тобой!"
Митинги оппозиции начались в Ереване 13 апреля в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Массовые протесты продолжились 16 апреля и 17 апреля, когда парламент Армении избрал Саргсяна премьером. 19 апреля оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям.
22 апреля Саргсян и лидер оппозиции Никол Пашинян встретились для переговоров, однако не достигли никаких договоренностей. Акции протеста стали масштабнее после задержания в воскресенье Пашиняна и двух других парламентариев от оппозиции Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна, которые в понедельник были отпущены на свободу. В результате массовых выступлений оппозиции и ее сторонников в Ереване и ряде других городов Армении Саргсян 23 апреля подал в отставку с поста премьер-министра. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер республики Карен Карапетян.
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