Захарова считает важным способность народа Армении сохранять единство в сложной обстановке

"Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, — великий народ, — написала дипломат в понедельник на своей странице в Facebook. — Армения, Россия всегда с тобой!"

Митинги оппозиции начались в Ереване 13 апреля в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Массовые протесты продолжились 16 апреля и 17 апреля, когда парламент Армении избрал Саргсяна премьером. 19 апреля оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям.