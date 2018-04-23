Армения при любой власти будет сотрудничать с Россией, заявил сенатор Цеков

С 13 апреля в Армении проходят акции против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, который в соответствии с обновленной конституцией обладает самыми широкими полномочиями. Оппозиция обвинила Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. В понедельник, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.

"Армения при любой власти будет стремиться к сотрудничеству с Россией, в обществе есть серьезные настроения, понимание того, что Россия является вечным и надежным другом Еревана ", — сказал Цеков РИА Новости.

Он полагает, что также сохранится всестороннее конструктивное сотрудничество РФ и Армении в рамках ЕАЭС . «Не исключено, что Армения будет искать какие-то варианты сотрудничества с ЕС и на Востоке, но это не будет идти во вред Евразийскому экономическому союзу», — полагает законодатель.

Цеков также отметил, что на смену Саргсяну может прийти политик от правящей партии Армении, поскольку именно она победила на парламентских выборах в стране. «Армянский народ мудрый и найдет правильное решение», — сказал сенатор.

Оппозиция в Армении, по его мнению, может потребовать новых парламентских выборов, однако, «это было бы чрезмерно, ранее они высказывали недовольство тем, что Саргсян, занимавший пост президента, в результате реформы стал премьером, и по-прежнему остался во главе страны».