МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване

"Нарастание противостояния правительственных сил и оппозиции; продолжаются протестные акции в городе Ереван; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ.