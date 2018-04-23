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МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване
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МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вновь порекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей в столице Армении Ереване, где продолжаются протестные акции.
"Нарастание противостояния правительственных сил и оппозиции; продолжаются протестные акции в городе Ереван; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
С 13 апреля в Армении проходят акции против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, который в соответствии с обновленной конституцией обладает самыми широкими полномочиями. Оппозиция обвинила Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. В понедельник, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.
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