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Премьер Армении назвал условие для своей отставки
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Премьер Армении назвал условие для своей отставки 

Газета.Ru 22 апреля 2018
Фото: Reuters
Премьер-министр Армении Серж Саргсян опубликовал ответ на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс», в котором заявил, что «другие деятели» могут принять участие в управлении страной после того, как будет решена проблема непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Принятие мною должности премьер-министра было обусловлено одним ясным обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить направленные на достойное разрешение Арцахской (самоназвание Карабаха. — "Газета.Ru") проблемы усилия. В моем представлении, отмеченные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели", — отметил Саргсян.
Он также подчеркнул, что демократию в Армении не удастся «повернуть вспять».
Ранее президент Армении выразил надежду на диалог после встречи с лидером оппозиции.
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