Ещё
Назван преемник Саргсяна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван преемник Саргсяна 

Lenta.ru 3 часа назад
Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Об этом было объявлено после завершения внеочередного заседания кабинета министров, которое вел Карапетян, передает «Интерфакс».
«С учетом невозможности выполнения обязанностей премьер-министра Сержем Саргсяном на основании заявления последнего об отставке, в установленном порядке к исполнению обязанностей главы правительства приступил первый вице-премьер Карен Карапетян», — говорится в заявлении правительства.
Карапетян уже занимал должность премьер-министра перед назначением Саргсяна — с сентября 2016 года по 17 апреля 2018 года.
Серж Саргсян заявил об уходе с должности премьера днем 23 апреля после десяти дней массовых протестов в Ереване. «Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — говорится в его заявлении.
С 13 апреля в столице Армении проходили акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра страны. Активисты блокировали здания государственных органов, в городе происходили стычки с полицией. Национальное собрание Армении избрало Саргсяна премьер-министром 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие208
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто17
На Москву обрушится торнадо41
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня22
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»247
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение