Новый глава: Парламент Дагестана назначит дату выборов главы республики 

Новый глава: Парламент Дагестана назначит дату выборов главы республикиВопрос о дате голосования Главы Дагестана рассмотрят депутаты республиканского парламента 24 апреля, сообщает «АиФ Дагестан» со ссылкой на информационно-аналитический отдел аппарата Народного Собрания РД.
«Во вторник состоится 21 сессия Народного Собрания РД. В повестке дня — утверждение даты выборов руководителя региона», — отметил источник.
Выбирать главу республики дагестанские парламентарии будут из трех кандидатов, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.