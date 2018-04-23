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Новый глава: Парламент Дагестана назначит дату выборов главы республики
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Новый глава: Парламент Дагестана назначит дату выборов главы республики 

Mirmol.ru 56 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Новый глава: Парламент Дагестана назначит дату выборов главы республикиВопрос о дате голосования Главы Дагестана рассмотрят депутаты республиканского парламента 24 апреля, сообщает «АиФ Дагестан» со ссылкой на информационно-аналитический отдел аппарата Народного Собрания РД.
«Во вторник состоится 21 сессия Народного Собрания РД. В повестке дня — утверждение даты выборов руководителя региона», — отметил источник.
Выбирать главу республики дагестанские парламентарии будут из трех кандидатов, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.
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