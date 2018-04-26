Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Пару дней назад мне позвонил мой коллега и боевой товарищ и, неожиданно, спросил: — Когда ты за три дня до решения МОК о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду в Корее поставил у себя на фейсбук фотографию трогательно улетающего Олимпийского Мишки с Олимпиады-80, я это еще понял.

Но когда ты, почти за месяц до ереванских событий, поставил себе на фейсбук фотографию Ереванского оперного театра в окружении бронетранспортеров, я сначала не догадался. Ты что, заранее знал?

Конечно, конкретную форму манифестаций предвидеть было трудно. Но то, что события назревали, было очевидно! И к чему они могут привести то же прогнозировалось.

Очевидно, что конституционная реформа с премьерством была своего рода опасной засадой.

Так получилось, что я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту Министра внутренних дел и национальной безопасности Республики Армения

Сильный, грамотный, расчетливый, умный профессионал. Но, именно зная его лично, был уверен в одном: на «слишком» жесткое силовое подавление манифестаций он не пойдет.

Не потому, что чего то боится. Он смелый человек!

Потому, что он армянин и не может воевать со своими? Да, и поэтому то же.

Технические возможности ереванской полиции по разгону манифестаций, конечно, намного слабее тбилисской.

Именно Михаил Саакашвили , в свое время, произвел наиболее эффективный и жесткий разгон митингующих на проспекте Руставели с использованием самых современных зарубежных средств подавления протестующих.

Но разогнать толпу вполне могли и в Ереване … Профессионалы есть.

Давление зарубежных посольств? Конечно было.

Но вряд ли в варианте одной известной бывшей советской республики, тогдашний Президент которой только было собрался дать команду о вводе в столицу внутренних войск и разгоне манифестантов, как у него в кабинете появился второй (!) секретарь посольства одной заокеанской страны (не посол!) и положил перед ним полную распечатку всех его зарубежных банковских счетов.

Президент свое решение по наведению порядка немедленно отменил. Протестующие, естественно, «мужественно» и «свободолюбиво» победили в этой стране!

Не было такого в этот раз в Армении. А что было?

На мой взгляд, основным фактором нынешнего развития событий в Ереване была предательская (по отношению к Сержу Саргсяну) позиция целой шеренги властных деятелей, которые в той или иной степени негласно, но жестко поддержали протестующих.

Местные Гучковы, Милюковы и Родзянко.

Забавно сегодня читать отклики даже искренних людей об успехе «народного протеста» в столице Армении.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях! Будет обидно, если и здесь история ничему не учит…

Во имя собственных «мелкотравчатых» карьерных и бизнес интересов сломать базовую систему армянского государства — очень большой риск!

Те, кто решил сыграть с протестующими общую игру в своих интересах, до конца не понимают, что они сделали и делают…

От них сегодня зависит будущее Армении!

Карен Карапетян , с которым так же неоднократно лично встречался, к сожалению, бизнесмен, но не политик. Вся надежда на его мудрых советников!

Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения?

В 1988 — 1989 годах в Ереване были очень непростые события. Шествия, митинги, ночная стрельба в ряде регионов страны, погромы. Все это не прошло бесследно…

Тогда Армения стойко выдержала, потому, что враг был внешний — чужие. Сейчас врагами неотвратимо становятся свои…

Что может последовать за армянским «февралем»? «Октябрь», «апрель» или «февраль» другого государства?

Самое лучшее для страны — что бы ничего не последовало.

Удастся ли?

Источник: Блог Владимира Ворожцова