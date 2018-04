Почему Запад в упор не замечает «бархатной» революции в Армении

Москва наблюдает за ситуацией, а политологи «делают ставки» победит в Ереване очередная «цветная» революция или нет. Между тем, в этой истории нет очень важной компоненты, без которой все это выглядит как-то странно.

Интересное наблюдение. Захожу на сайты ведущих западных изданий и не вижу «главного». Того главного, что будоражит Россию уже не первый день. Я там не вижу очередной «цветной революции». Нет ее на страницах западной прессы. Согласитесь, это очень странно, если считать все происходящее в Ереване обычной «цветной» революцией?

Итак, захожу сегодня на интернет странички центральных американских и европейских изданий (CNN, The Times, The New York Times) и читаю о чем угодно, о проблемах в Никарагуа, истории Корейской войны, о скандале в Солсбери и много о чем еще. Но там нет новых заявлений Николы Пашиняна (как впрочем и старых), там нет репортажей из Еревана, там нет «экспертных» оценок западных «специалистов-международников». Там ничего нет об Армении.

Помните, как все происходило во время двух украинских майданов? По сути именно западные СМИ их и создали из ничего. Все сделала картинка, созданная прессой, которая как цунами обрушилась на головы европейских и американских обывателей. И все требовали от своих правительств вмешаться и не дать задавить ростки «демократии» в бывших советских республиках.

А когда Михаил Саакашвили брал власть в Грузии? События в Тбилиси западные центральные издания день за днем выносили на первые полосы. Еще бы, «первый цветной переворот» на просторах осколков СССР. О Грузии писали корреспонденты всех западных телеканалов. Он жили на площади и ловили каждое «дыхание революции». А когда таковых не было, то и сами их создавали. И этот шаблон стал потом стандартным для всех подобных событий.

Ничего этого очевидно нет сегодня в Ереване. Как нет и эмиссаров из Вашингтона в центре Еревана, раздающих митингующим «печеньки революции». Особенно странно это выглядит на фоне реально начавшейся острой фазы геополитического противостояния между Москвой и Западом. Американцы придумывают поводы, чтобы надавить на Москву. Причем поводы настолько корявые, что их за это уже высмеивают. А тут такая замечательная ситуация, окутанная полным молчанием.

Нелогично все это. Армянский «майдан» этой своей особенностью никак не вписывается в методичку подобных мероприятий, где информационная накачка со стороны «неполживых» СМИ была чуть ли не главной их фишкой.

Конечно, все это можно объяснить тем, что на армянском майдане нет антироссийских лозунгов в том виде, к которым мы уже привыкли на примере Киева. Но, кто забыл, напомню, что на первом майдане их тоже не было. От слова совсем (кто не верит моему слову, может полистать периодику того времени).

Но это не мешало западу активнейшим образом поддерживать процесс и буквально продавить Виктора Ющенко во власть.

Ведь Вашингтону не важно сегодня чтобы в центре Еревана кричали «москаляку на гилляку». Ему важно подорвать основы влияния Москвы в Закавказье. И вот, когда казалось бы выпал такой удобный для этого момент. Западная пресса молчит. Почти молчит, конечно, описывая события лишь вскользь.

Итак, что все это может значит? Думаю, ответ на вопрос мы сможем получить только по итогу острой фазы. Надо все оценивать по результату. Причем, результат этот появится не завтра и не через неделю. Даже выборы нового премьер-министра не дадут полного ответа на этот вопрос. А вот через год-два поглядим. Может к этому времени реальные причины нынешних армянских событий и вылезут наружу.

мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

Это неполный текст новости