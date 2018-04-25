Пашинян способен уничтожить Армению

«Если власть в Армении будет „выкрикнута“ на майдане, это будет значить: в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», — сказал газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов . Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване.

Оппозиционный блок «Елк» официально выдвинул кандидатуру вождя протестного движения Никола Пашиняна на должность премьера Армении. Но сила, выступающая от имени уличных бунтарей, слабо представлена в парламенте — всего 9 мандатов. И хотя после свержения Сержа Саргсяна правящая коалиция начала распадаться, но власть по-прежнему контролирует армию (правда, возможно, лишь условно).

Серж Саргсян остается лидером правящей Республиканской партии . Его выдвиженец, и.о. премьера Карен Карапетян готов к уступкам, но не к капитуляции. Но улица уже объявила Никола Пашиняна «народным премьером», и требует передачи ему реальных рычагов власти. К чему приведет двоевластие по-армянски? О ситуации в республике газета ВЗГЛЯД поговорила с руководителем экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глебом Кузнецовым.

ВЗГЛЯД: Выборы «народного премьера» — очевидная заявка на власть. Пашинян действительно намерен сломить режим?

Глеб Кузнецов: Существует два мнения. Первое — Пашинян просто торгуется. Второе — что он вполне серьезно хочет пойти путем Михаила Саакашвили , или лидеров украинского майдана. На мой взгляд, второе мнение ближе к правде.

ВЗГЛЯД: Почему?

Г. К. : Читайте биографию этого человека. Это фанатик. Человек, который в своей жизни ничем не занимался, кроме того, что он считает борьбой за правильное и лучшее будущее. Причем, честно говоря, не очень понятно, что это такое идеологически. Просто он «знает», что для Армении будет хорошо, если у власти будет он, Никол Пашинян

Поэтому я не склонен относиться к нему с юмором, как это делают многие. И я не склонен недооценивать его потенциал. Наоборот, следует воспринимать его как серьезную угрозу. Все мы помним с детства известную фразу: «Есть у революции начало, нет у революции конца». Ситуация разогрета, люди раздражены, власть показала свою слабость. Государственные институты оказались некрепки, и все это увидели. События могут пойти по любому сценарию, в том числе по крайне негативному для Армении.

ВЗГЛЯД: Каким может быть этот сценарий?

Г. К. : В данном случае я не оцениваю негатив для российско-армянских отношений, или отношений Армении и Запада. Речь идет о сугубо внутриармянских делах. Но Армения — государство, находящееся под постоянным внешним давлением. Если внутри Армении произойдет крах государственности, то она превратится в failed state — несостоятельное государство. Если власть в Армении будет «выкрикнута» на майдане, это будет значить: в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам (прежде всего Турции Азербайджану ) совершенно нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении.

Мы все помним, в Баку есть мнение, озвученное Ильхамом Алиевым , что Ереван — вообще-то «исконно азербайджанский город». То есть речь идет не только о Карабахе.

ВЗГЛЯД: Азербайджан, воспользовавшись раскачкой ситуации, разморозит карабахский конфликт?

Г. К. : Любая ситуация, при которой «два суверена в одной столице» — одна власть на площади, другая в парламенте, немедленно разморозит этот конфликт. Прольется много крови, и чем это кончится для Армении, совершенно непонятно. Если обратиться к истории конфликта, то можно вспомнить:

Азербайджан пережил чудовищные военные поражения в Арцахе-Карабахе, когда власть в Баку была крайне слабой. Тогда власть принадлежала такому же сумасшедшему фанатику,

лидеру «Народного фронта» Абульфазу Эльчибею, который не смог удержать под контролем государство. Сейчас может возникнуть обратная ситуация.

ВЗГЛЯД: Гарантом того, что это не произойдет, выступает армия. Но вы отмечали, что армия фактически присудила победу оппозиции…

Г. К. : Не то, чтобы армия отдала власть оппозиции. Но она обеспечила бескровный и спокойный уход Сержа Саргсяна и его клана. Ведь одна из причин того, что события пошли именно так, стало то, что Саргсян и его братья утомили собственных партнеров по карабахской группе в армянской элите. Саргсян и его окружение выделились из этой группы, и создали коррумпированную среду. Было невозможно вести какую-либо экономическую деятельность, не беря в партнеры близких родственников Саргсяна.

Можно много и красиво говорить про «народную революцию», но на самом деле залог того, что «революция» состоялась — в том, что высшая элита Армении отвергла подходы Саргсяна, посчитав их вредными и рискованными. И легко избавилась от Саргсяна и его окружения, надеясь на то, что можно будет в спокойной обстановке провести изменения дизайна режима — неважно, косметические или сущностные. Расчет был на то, что и граждане будут довольны, и элиты заключат некий пакт.

ВЗГЛЯД: И тут появляется Никол Пашинян.

Г. К. : Да, план был хорош. Но Пашинян играет с нулевой суммой. Он не готов выстраивать ни с кем партнерство, вступать в коалицию. Он говорит, что есть народ, и есть он, как представитель этого самого народа.

И никто в Армении — ни католикос, ни генерал, ни президент Нагорного Карабаха Бако Саакян , ни условный ветеран карабахской войны без ноги и с пятью орденами за взятие Шуши — никто, кроме Пашиняна, не имеет права выступать от имени народа.

ВЗГЛЯД: В записи в своем блоге вы провели параллель между событиями в Ереване и португальской революцией 1974 года — когда армия сместила премьер-министра — наследника диктатора Салазара. Возможен ли такой вариант, что некие «патриотично настроенные офицеры» возьмут власть по португальскому образцу?

Г. К. : В Португалии два года после революции творился чудовищный бардак. Группы «патриотично настроенных офицеров» сменяли друг друга, а время от времени друг в друга еще и стреляли. За этот момент Португалия лишилась части своей территории (в ее случае ­— колоний), в страну потянулись миллионы беженцев…

ВЗГЛЯД: Предположим, что «народ», в представлении Пашиняна, приводит его к власти. На митингах было много студентов. Говорят, что они, в отличие от своих отцов, не готовы воевать за Карабах. Может ли «новая власть» согласиться на обещания Баку: отдать Азербайджану пояс безопасности из пяти районов вокруг Карабаха, в обмен на снятие блокады?

Г. К. : Мы судим о студентах Армении по студентам московской Высшей школы экономики . Армянские студенты готовы защитить свою страну. Вопрос ведь не в Карабахе. А в том, что «турки» (они так называют всех тюрок от Стамбула до Баку), воспринимаются как прямая угроза. Студент ты или не студент, но если ты окажешься не готов защитить свою родину — тебя и твоих близких убьют. То есть, вот эта поколенческая чушь, которая в более спокойных странах наблюдается, в Армении не работает. Но в настоящее время правление Саргсяна довело страну до совершенно возмутительного состояния, когда из страны приходится уезжать. И это не может не раздражать молодежь.

Нет, идея того, что Армения «в случае чего наподдаст Азербайджану», никуда не денется. Вопрос в том, о чем уже говорилось: когда нет государства, будет некому «наподдавать».

ВЗГЛЯД: Постоянно говорится о том, что «Армения никуда не денется от России ». Но что мешает этой стране «раздружиться» с нами, при смене режима? Обратятся к тем же США Франции с их диаспорами, наладят выход из блокады через прозападную Грузию

Г. К. : Транзит в Армению и так идет через Грузию. Но дело в другом.

Мы смотрим на все с точки зрения великих держав, «Большой шахматной доски». Я предлагаю посмотреть на положение республики глазами армян. Армения — маленькое государство с большими проблемами в экономике. И у них не возникает идей наподобие « Украина превыше всего». Они понимают свой размер и свою роль. Понимают, что у них нет выхода к морю, и что Армения — не мировая держава.

Потому они дорожат отношениями со всеми своими партнерами. Армения и сейчас «повернута» и к России, и к Франции, и к США, и везде старается найти какой-то интерес и какую-то защиту. Ситуация, когда кто-то, придя к власти, сделает ставку на отказ от отношений с Россией — немыслима. Также немыслимо себе представить обратное: что Москва пришлет условного Акопова, переименовав его в Акопяна, и Армения перестанет дружить с США и Францией. Поэтому и Пашинян говорит чудовищные, глупые, неадекватные вещи про все, кроме международных отношений.

ВЗГЛЯД: Ситуация пока неустойчива: Саргсян остается лидером правящей партии. Каков ваш прогноз — чья возьмет?

Г. К. : То, что делает Пашинян — собственно и есть майдан. Пока неуспешный, потому что власть не капитулирует. Власть готова, идя навстречу оппозиции, провести досрочные выборы, сменить какие-то фигуры. Но армянские элиты понимают все риски. Они осознают: майдан в Армении по украинскому сценарию приведет к еще большим потерям, чем на Украине. Чем опасна революция? Тем, что она в любой стране рождает непредсказуемую ситуацию. И как показывает практика, обычно побеждают в такой ситуации не самые лучшие люди.