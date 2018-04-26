Пашинян собрал подписи для выдвижения в премьер-министры

Пашинян собрал необходимое число подписей для выдвижения в премьеры

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян собрал подписи одной трети депутатов парламента, необходимые для выдвижения кандидатуры в премьеры Армении. Об этом в четверг в парламенте заявил журналистам депутат от оппозиционного блока "Елк" ("Выход") Арарат Мирзоян.

"Мы смогли собрать подписи одной трети депутатов парламента. Кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута или сегодня, или завтра", — отметил Мирзоян.

Представитель блока "Царукян", депутат Наира Зограбян сообщила журналистам, что из 31 депутатов ее блока 27 уже подписались под документом. Кроме блока "Царукян" за кандидатуру Пашиняна на пост главы правительства страны свою позицию озвучили фракции "Дашнакцутюн" и "Елк".

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) 8 мая проголосует за кандидата в премьеры, обладающего поддержкой одной трети депутатов парламента. Об этом в среду заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером было необходимо набрать 53 голоса. После этого Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения.